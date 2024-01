Dakar, Sébastien Loeb: “No final, não foi assim tão mau…” | AutoSport

Sébastien Loeb alcançou o quinto pódio em oito participações no Dakar, mas ainda não foi desta que o piloto do BRX Hunter da Prodrive não conseguiu garantir a vitória. Loeb venceu a última etapa, o seu quinto sucesso nesta edição de 2024, mas ainda teve de se contentar com o terceiro lugar na geral. No entanto, é um resultado positivo, uma vez que o francês quase se retirou entre Alula e Yanbu. Seja como for, mais uma resultado muito agridoce para o francês que anda desde 2016 a tentar vencer o Dakar sem o conseguir. nos primeiros anos, tinha rapidez, mas faltava-lhe experiência. Desta vez tinha tudo, carro incluído mas faltou…um pouco de sorte: “No final, é um lugar no pódio para nós. Por isso, diria que não é assim tão mau quando comparado com a situação de ontem, quando estávamos sentados numa pedra à espera do camião.

No final, não é assim tão mau, penso eu. Penso que as nossas hipóteses contra a Audi eram bastante reduzidas, quando vemos as etapas que tínhamos e que eles estavam a conduzir três carros juntos, etc. Tentámos, mas perdemos o segundo lugar e estamos em terceiro, mas finalmente estamos na linha da meta, por isso não foi assim tão mau”.