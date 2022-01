Dakar, Sébastien Loeb: “não queremos começar perto da frente da corrida” | AutoSport

Sébastien Loeb e o seu novo navegador, Fabian Lurquin (BRX Hunter T1+ Prodrive) foram esta manhã quintos classificados, cedendo 37 segundos para Nasser Al-Attiyah, mas o que o francês fez foi garantir que não iria ter de abrir o caminho amanhã: “Rodei com calma porque não queria, por um lado, perder tudo na primeira etapa, embora eu e o meu navegador tenhamos estado em alerta máximo. Não queríamos que uma duna partida nos apanhasse desprevenidos. Penso que me saí muito bem. Mais um ano, mais uma demonstração de Nasser no prólogo. Já estávamos à espera disso. Mas dá-nos uma ideia de onde estão os outros carros e do que podemos fazer. A nossa estratégia era tentar definir um bom lugar para que pudéssemos escolher bem a nossa posição para amanhã.

A nossa escolha para amanhã dependerá também de quem temos na nossa frente. Mas uma coisa é certa: não queremos começar perto da frente da corrida”.