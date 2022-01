Dakar, Sébastien Loeb: “há um longo caminho a percorrer, continuaremos a tentar” | AutoSport

Sebastien Loeb/Fabian Lurquin(BRX Hunter/Prodrive Bahrain Raid Xtreme), estavam a tentar recuperar a diferença com que ficaram para Nasser al Attiyah após a etapa 3 quando tiveram problemas de transmissão no BRX Hunter, fazendo boa parte da etapa somente em duas rodas motrizes, mas um erro de navegação na sexta etapa deitou novamente tudo a perder, pois cederam mais 21m31s para al Attiyah, perdendo mesmo o segundo lugar da geral, que pertence agora a Yazeed Al Rajhi/Michael Orr (Toyota/Overdrive Toyota), ainda que por apenas seis segundos.

Na verdade, um dos motivos alegados para a substituição de Daniel Elena por Fabian Lurquin foi a menor capacidade de elena com a navegação. Ironicamente, foi precisamente devido a um problema de navegação que a dupla se atrasou novamente. 50m25s em condições normais não são recuperáveis no Dakar, mas o Dakar é pródigo em condições ‘anormais’, por isso, está sempre tudo em aberto: “Perdemos bastante tempo, o ritmo era bom, mas perdemos demasiado tempo por isso agora a margem é de cinquenta minutos. É bastante. Mas vamos ver, há um longo caminho a percorrer. Por isso, continuaremos a tentar fazer algumas boas etapas e logo veremos”, disse. Fazer melhor que 2017, quando foi segundo, não vai ser fácil…