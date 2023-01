Dakar, Sébastien Loeb: “Foi muito difícil, pela primeira vez sem as motos na frente” | AutoSport

Sébastien Loeb está a 53 minutos do segundo lugar e esse é há agora o seu foco, depois de ter visto ‘desaparecer’ da classificação à sua frente, Stéphane Peterhansel, Carlos Sainz e Yazeed al Rajhi. Tem que passar de villiers, Lucas Moraes e Henk Lategan, e se rapidez em pista for o que precisa, talvez ainda consiga. Seja como for, hoje lançou um ataque total num dia que não foi fácil, como admite, pois não havia marcas das motos à frente: “Foi muito difícil. Pela primeira vez, conduzimos sem as motos na frente. É bastante complicado abrir a estrada durante tanto tempo. Apanhámos o Nasser após 80 quilómetros.

Depois, no final, Chicherit passou na frente e abriu a estrada. Foi bastante complicado encontrar todos os pequenos trilhos. Eram um pouco pequenos e perdemo-nos durante alguns minutos. Sabíamos quando começámos a etapa na segunda posição esta manhã que ia ser muito difícil igualar o ritmo dos outros”.