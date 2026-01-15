Dakar, Sébastien Loeb: “Fizemos uma especial muito boa hoje”

Sébastien Loeb terminou a etapa de hoje em décimo e manteve-se no terceiro lugar da geral, com alguma margem para gerir face ao ataque Mattias Ekström. A dez minutos de Nani Roma, Loeb olha para o segundo lugar com algum interesse, mas sabe que o lugar no pódio é a prioridade para si e para a Dacia.

Loeb estava satisfeito com o trabalho feito hoje e elogiou o ritmo de Nani Roma. Apesar de um furo, o francês estava agradado com o resultado do dia:

“Para nós, é ótimo estarmos no pódio. Tentámos fazer uma etapa forte. Esforcei-me mesmo ao máximo. Acho que o Nani também esteve a um ritmo muito elevado, por isso vai ser difícil recuperar tempo em relação a ele. Fizemos uma especial muito boa hoje. Havia pedras, mas menos afiadas do que da última vez. Ainda havia zonas onde era possível furar, mas no geral foi uma especial agradável, com algumas pedras, mas bastante rápida, com navegação exigente — e lidámos bem com isso. […] Não posso reescrever o destino; tudo o que posso fazer é manter-me focado e dar o meu melhor com o Edouard para realizar boas etapas, e depois o resto já não depende de nós.”