Dakar: Sébastien Loeb explicou o que aconteceu na Etapa 3

Um dia muito duro para Sébastien Loeb. O piloto da Dacia teve um acidente aparatoso, que acabou por não custar muito tempo no imediato. No entanto, talvez devido ao acidente, uma peça da direção cedeu e obrigou a mais reparações no Sandrider do francês. Para complicar ainda mais as contas, problemas de sobreaquecimento retiraram potência ao carro, que rodou em modo de segurança até ao final.

Loeb estava visivelmente abatido e desiludido, quando explicou o que aconteceu ao longo desta etapa que o afastou quase irremediavelmente da frente da classificação geral:

“Como correu hoje a etapa? Vendo o carro, pode-se dizer que não correu bem. Logo no início da etapa, pensava que estava no troço, mas estava num trilho ao lado. Há um ressalto que não consegui ver. Esse ressalto levanta a traseira do carro, mas caímos de lado e por isso capotamos. Tivemos dois pneus que saltara, da jante e danos na carroçaria, mas nada de mais e seguimos caminho. Mas 50 quilómetros à frente, um tirante da direção cedeu, provavelmente devido ao acidente. Depois também tivemos problemas de sobreaquecimento e perdemos potência durante toda a etapa. A Cristina [Gutiérrez] e o Pablo [Moreno] pararam para nos fornecer a peça danificada. Foi um dia complicado, já ontem não foi fácil e agora estamos a mais de uma hora da frente. Isto é mesmo assim, é preciso reparar o carro e continuar.”