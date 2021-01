Dakar: Sebastien Loeb está fora de prova

Acabou o Dakar para Sebastien Loeb e Daniel Elena. A dupla francesa voltou a ter muitos problemas na Etapa 8 da prova e terminou a sua participação.

Competindo nos 375 km de Sakaka a Neom, que fizeram a segunda parte da etapa da maratona, Loeb sofreu dois furos nos primeiros 80 km quando tinha apenas um pneu de reserva e três pinças de travão a funcionar no seu BRX1.

Depois de ter ficado retido mais de cinco horas no meio da etapa, Loeb, juntamente com Elena, tomou a decisão de regressar ao bivouac por estrada, marcando o fim da sua campanha de 2021 no Dakar.

O camião oficial da equipa do Bahrain Raid Xtreme – a máquina #532 MAN conduzida por Jordi Esteve, Rafa Tibau e Arnald Bastida – tinha avariado aos 316 km na etapa 7 de domingo – e por isso não estava disponível para assistir Loeb.

Foi um Dakar muito duro para Loeb. Inúmeros problemas, quer com furos, quer na parte mecânica, uma penalização e agora o abandono a meio da prova. A estreia do BRX 1 nas mãos do francês foi atribulada enquanto o seu colega de equipa, Nani Roma é quinto, sem problemas de maior. É assim um dos grandes nomes do Dakar 2021 que deixa a prova.