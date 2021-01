Dakar, Sébastien Loeb: “Esta edição é para o navegadores. O piloto não faz diferença”

Para Sébastien Loeb, o desafio do Rally Dakar deste ano coloca mais enfâse nos navegadores do que nos pilotos. A semana de abertura da prova provou ser um autêntico desafio em termos de navegação, com até as duplas mais experientes a terem imensas dificuldades.

Ao motorsport.com, Loeb explicou: “É bastante complicado porque as pistas não são visíveis. Seguimos as pistas e depois quando desaparecem, há linhas para todo o lado e ficamos sem saber o que fazer”.

“Não quero criticar o roadbook. Mas, para mim, esta prova é mais para os navegadores, mas também pode ser do terreno. Em comparação com a América do Sul, a navegação é muito mais agressiva. Como piloto, não faço diferença, faço o que me mandam. Por isso é que é uma corrida para os navegadores e não para os pilotos”, finalizou Loeb.