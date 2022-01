Dakar: Sébastien Loeb e a lição do dia: “andar atrás do nasser é um espetáculo e tanto” | AutoSport

Sébastien Loeb e Fabien Lurquin são segundos da geral, mas perderam um pouco mais para Nasser al Attiyah do que deviam. Curiosamente, os novos pneus mais largos no BRX Hunter T1+ de Loeb não o salvaram de dois furos, mas ainda assim o francês foi segundo com um desempenho sólido: “Não foi um dia fácil, fizemos asneira e começámos com dois furos antes da neutralização. Não havia margem para erros na segunda parte da etapa.

Depois, o Nasser apanhou-nos, eu estava a manter a calma atrás dele.

Era um pouco mais fácil com menos pedras, por isso pensei que podíamos continuar a avançar a um ritmo elevado e chegámos ao final em muito melhor forma do que até à neutralização. Tanto o Nasser como Matthieu são fortes. Pode-se vê-lo ao andar atrás deles. Podem dar-se ao luxo de tomar atalhos e regressar à pista a alta velocidade.

É um espetáculo e tanto. É apenas a primeira etapa, e nem sequer foi apontada como sendo especialmente difícil. Penso que temos de nos manter concentrados.

As coisas estão a correr bem com Fabian, estamos a cometer poucos erros e, embora tenhamos acabado por ficar atrás do Nasser, penso que ele teria navegado bem.

A primeira parte do dia abalou a nossa confiança, mas tudo correu bem”.