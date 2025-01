Dakar, Sébastien Loeb e a decisão da FIA: “sinceramente, é difícil de engolir…”

A vida nunca é aborrecida para Sébastien Loeb. Há muito que tem uma ligação especial com as suas sequências de vitórias, mas não no Dakar, prova que mais uma vez o ‘traiu’. Tudo começou com os contratempos do primeiro dia da etapa 48 HR Chrono, com problemas na ventoinha do motor que causaram uma perda de tempo de quase três quartos de hora, foram quase absorvidos no dia seguinte, quando deu um espetáculo na viagem de regresso a Bisha. As perspetivas eram boas, mas o estado de graça só durou 12 Km na especial #3, pois capotou. Inicialmente, as consequências não pareciam ser graves, mas as sequelas revelaram-se prejudiciais. A barra de direção que se partiu 50 quilómetros mais à frente poderia ter sido facilmente substituída se a peça sobresselente não tivesse ficado com uma parte da carroçaria arrancada durante o rolamento na areia. O homem da Alsácia foi novamente afetado por problemas na ventoinha do motor, o que o impediram de conduzir ao seu ritmo habitual para recuperar o tempo perdido. O piloto da Dacia ficou a 1h14m de Henk Lategan na classificação geral após a conclusão da terceira etapa, mas o pior estava para vir, pois acabou por sofrer o mesmo destino que o seu rival Carlos Sainz após a inspeção do seu veículo pelos comissários da FIA: Foi desclassificado: “É realmente frustrante regressar a Jeddah em vez de estar no carro a lutar. Especialmente quando vemos o que está a acontecer hoje – ainda havia tanto para disputar! Com 1h15 de atraso em relação aos líderes, ainda nada estava perdido. É certo que teríamos começado muito atrás, mas havia oportunidades para agarrar. Infelizmente, é assim que as coisas são…” começou por dizer Loeb, cuja explicação para o capotanço é muito simples: “Quanto ao nosso capotanço, estou sinceramente sem palavras. Não foi por estarmos a forçar demasiado, simplesmente fomos apanhados por uma má compressão da suspensão, tão simples quanto isso. Não havia muito que pudéssemos fazer no momento. Estas coisas acontecem, mas isso não as torna menos frustrantes”, disse, referindo-se depois à decisão dos comissários: “sinceramente, é difícil de engolir. Acho-a frustrante e dececionante porque, na minha opinião, não se baseia em argumentos sólidos. É claro que a segurança é muito importante, eu percebo isso. Mas a linha que traçaram aqui não parece adequada à nossa disciplina, onde corremos em condições extremas.

A nossa equipa apresentou provas de que o roll bar ainda estava sólido e confio plenamente neles.

Mesmo visualmente, é possível ver que a segurança não foi comprometida. Por isso, sim, é difícil de aceitar. “