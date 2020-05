Dakar: Sébastien Loeb com uma Toyota em 2021?

De acordo com vários meios de comunicação belga, a equipa Overdrive pode dar uma oportunidade a Sébastien Loeb com uma Toyota no Rally Dakar de 2021.

Ao Le Soir, o patrão da Overdrive, Jean-Marc Fortin, disse que: “O Seb manifestou o desejo de voltar ao Rally Dakar com um carro capaz de vencer. Ele esteve connosco numa sessão de testes dos nossos T3, que estiveram no Rally Dakar deste ano. A vitória do Carlos Sainz em janeiro inspirou-o”.

Sébastien Loeb já participou em quatro Rally Dakar, com a Peugeot, terminando em segundo lugar na edição de 2017 e em terceiro na edição de 2019. A edição de 2021 do Rally Dakar vai ter lugar na Arábia Saudita, mas o percurso ainda está em dúvida, devido à pandemia coronavírus (COVID-19) – CLIQUE AQUI PARA LER MAIS.