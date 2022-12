Dakar, Sébastian Loeb: “Estamos melhor preparados…” | AutoSport

Sébastien Loeb vai para o seu sétimo Dakar, obteve três pódios em seis edições, depois segundos lugares, e conta com dois abandonos. Claramente, se tivesse um carro mais competitivo nos últimos anos, poderia já ter conseguido melhor, mas a sua passagem da Peugeot para a BRX, trouxe naturalmente um período de adaptação e melhoramento da equipa e do carro, apesar de falarmos da Prodrive, por isso é natural que ainda não tenha vencido a prova. É preciso estar no lugar certo, na melhor altura e isso ainda não sucedeu. Mas está cada vez mais perto…

Logo no seu primeiro Dakar, e 2016, com o Peugeot 2008 DKR, se percebeu que a rapidez era a mesma do WRC, e rapidamente se levantou a questão de saber se iria ganhar na sua primeira participação, como Ari Vatanen tinha feito em 1987. Mas Loeb e Daniel Elena começaram por aprender o que é o Dakar, bateu, e nos anos seguintes cometeram erros críticos de navegação, até uma lesão de Elena o mandou para casa num dos anos, tiveram falhas mecânicas, tudo isso abalou os seus planos de vitória, mas o nove vezes campeão mundial nunca desistiu e regressou após o fim da aventura Peugeot. Primeiro, em 2019, ao volante de um 3008 inscrito por PH Sport, com o qual obteve um segundo resultado do pódio no Dakar (3º).

Depois, em 2021, foi atraído pelo ambicioso projeto da equipa do Bahrain Raid Xtreme, que conta com a estrutura Prodrive que ganhou vários títulos do WRC.

Mas no ano passado, Loeb tirou o máximo partido do BRX Hunter, tendo mesmo conseguido andar na perseguição a Nasser Al Attiyah, e foi ele o seu maior rival até ao final, terminando em segundo, mais uma vez. Depois do Dakar, o duelo continuou durante toda a época do W2RC, com uma disputa muito mais equilibrada devido ao caráter menos extenso das provas, liderando a classificação geral por um ponto após a ronda de Abu Dhabi. No final, a pontuação ‘zero’ no Rallye du Maroc após dois problemas técnicos (12 pontos marcados) privou-o de uma batalha final pelo título.

Mas Loeb e o navegador Fabian Lurquin quando iniciarem o Dakar, não só terão de lutar contra o campeão mundial do Qatar, mas também resistir à ascensão dos Audi, que já mostraram rapidez nas mãos de Stéphane Peterhansel, Carlos Sainz e Mathias Ekström.

A vitória de Dakar é o único título que falta no historial de Loeb: “No Dakar, como para o resto da época, estivemos na corrida. Em termos de desempenho puro, rivalizámos com Nasser Al Attiyah e Mathieu Baumel. Isso foi bom. Mas para os vencer é preciso ter uma corrida perfeita. Eles cometem muito poucos erros. Conseguem sentir as áreas problemáticas. Posso ser mais rápido do que ele em certas superfícies, mas não em todo o lado.

A sua capacidade de ler o terreno nos vastos planaltos ondulados e nas dunas quando falta visibilidade é a qualidade de condução que gostaria de lhe pedir emprestada.

É a sua experiência do deserto que lhe dá isso.

Também tivemos alguns problemas de fiabilidade, mas eles começaram a ser resolvidos, com a experiência da época. Não deve acontecer de novo no Dakar. Estamos melhor preparados do que no ano passado, já que Fabian e eu melhorámos a nossa colaboração no carro.

Tudo está a ir na direção certa. Sabemos que os Audis também serão muito fortes, mas em qualquer caso, preparámo-nos bem. Conduzir de forma consistente é crucial, uma vez que somos uma equipa bastante jovem na disciplina.

Já terminei no pódio três vezes. E sempre ganhei etapas, mas nunca ganhei à geral. Temos de evitar todos os problemas e erros que podem acontecer, e, além disso, o Dakar deste ano será exigente.

É este o meu principal objectivo. Tenho lutado na frente durante vários anos”.

PALMARÉS

2022 : 2º (2 vitórias em etapas)

2021 : Abandonou na etapa 8

2019 : 3º (4 vitórias em etapas)

2018 : Abandonar (1 vitória em etapas)

2017 : 2º (5 vitórias em etapas)

2016 : 9º (4 vitórias em etapas)