Dakar, Sebastian Halpern: “podia ter corrido melhor, mas o meu objectivo era estar no top 10” | AutoSport

Ao contrário do seu colega de equipa, Kuba Przygonski, o argentino Sebastian Halpern, que está a disputar o seu primeiro Dakar no MINI JCW Buggy, foi muito rápido durante os primeiros dias, mas depois o terreno mudou e com isso passou a perder posições. Começou a Dakar em sexto e foi caindo posições chegando ao dia de descanso em 10º

Pelo meio, teve de parar repetidamente para mudar rodas, devido a furos no terreno rochoso. No entanto, tanto ele como o seu navegador, Ronnie Graue também evitaram cometer grandes erros, e por isso conseguiram manter o seu lugar nos dez primeiros da classificação geral: “Estou orgulhoso por estarmos entre os dez primeiros após a primeira semana. O MINI JCW Buggy está a andar muito bem e sem sobressaltos. A primeira semana podia ter corrido melhor, mas o meu objectivo era estar entre os dez primeiros no dia de descanso. Consegui isso. Agora, queremos forçar o andamento na segunda semana, e depois ver o que acontece”, disse Sebastian Halpern.