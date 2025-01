Dakar, Saood Variawa: O mais jovem de sempre a vencer na classe Ultimate

Saood Variawa tornou-se o mais jovem vencedor de uma etapa do Dakar na classe Ultimate. O sul-africano baixou o recorde para 19 anos, apenas dois dias depois de Seth Quintero o ter reduzido para 22 anos.

Saood Variawa é um jovem piloto sul-africano, nascido em 2005, que compete pela Toyota Gazoo Racing South Africa. Começou a praticar karting aos cinco anos e ganhou o Campeonato de Cadetes em 2012.

Progrediu pelas várias categorias de karting, alcançando campeonatos FIA de alto nível. Passou depois para os carros de turismo antes de fazer a transição para os ralis todo-o-terreno em 2022. Saood é considerado um talento em ascensão no TT e este triunfo confirma o potencial que lhe é reconhecido.

No final da Etapa 3 do Dakar 2025, Variawa estava feliz com o resultado obtido:

“Eu sabia que estávamos a voar. Havia muitos sítios que nos podiam apanhar e acabar com a corrida. Tivemos muita calma nas zonas mais complicadas. O François foi bom na navegação e estivemos sempre no ponto certo. Passámos por muita gente e colocámos muitos outros concorrentes sob pressão nas rochas. Eles tiveram furos, o que nos permitiu tirar alguns do caminho. Perto do fim, nos últimos cinco quilómetros, batemos numa grande rocha e furámos, mas, apesar disso, foi uma boa condução da nossa parte. Foi difícil e ontem tivemos um momento, um incidente infeliz com o Giniel, mas, mesmo assim, esta é uma boa recuperação, por isso estamos ansiosos pelo resto da semana”.