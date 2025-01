Dakar: Saood Variawa lidera a meio da Etapa 1

O Dakar a sério começou com a Etapa 1 a levar as tripulações a enfrentarem mais de 400 km contra o relógio, num traçado com condições mistas, em que era esperada muita pedra e muitos desafios de navegação.

Guerlain Chicherit /Alex Winocq (Mini JCW Rally 3.0i) foram a dupla que se destacou no início desta etapa, liderando até ao quilómetro 122. No quilómetro 151 foi a dupla Lucas Moraes (BRA)/Armand Monleón (Toyota GR DKR Hilux) a passar para a frente das operações, mas foi uma liderança que durou pouco com Saood Variawa /François Cazalet (Toyota Hilux IMT Evo) a ascenderam à liderança, que mantiveram no quilómetro 213.

Assim, Variawa lidera, seguido de Moraes e da dupla Guy David Botterill/Dennis Murphy (Toyota Hilux IMT Evo) com um top 3 100% Toyota. Mas a dupla lusa Joao Ferreira-Filipe Palmeiro (Mini Jcw Rally 3.0d/X-Raid Mini JCW Team) segue na quarta posição, numa etapa em crescendo que pode dar boas notícias para os portugueses.

Foto: A.S.O – Charly López