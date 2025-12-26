Aceda a todas as notícias Autosport sem limites, torne-se membro do Clube Autosport
Dakar: sangue novo, deserto antigo: a ‘revolta’ dos rookies

Por a 26 Dezembro 2025 14:05

No Dakar podemos ter nesta edição uma mudança geracional. 2026 pode ser o ano da viragem definitiva dos rookies face às lendas, e eventualmente uma nova ordem. Parece claro que os ‘alunos’ estão prontos para desafiar os mestres. Nomes como João Ferreira, Eryk Goczal, Lucas Moraes e Seth Quintero podem ‘assumir-se’ e dar “muito que fazer” às velhas raposas do deserto. E mesmo, um deles ganhar a prova, esperamos que o português…

João Ferreira (a estrela Lusa): Depois de brilhar nos SSV e de se afirmar na Mini X-Raid, João Ferreira é a grande esperança portuguesa. O piloto português tem tido um crescimento muito rápido entre a elite do TT mundial e já com vários Rali Dakar disputados, tem já o que precisa para lutar pela vitória no Dakar. Grande navegador, Carro, equipa, velocidade, e vamos ver se também um pouco de sorte, pois sem ela, ninguém vence o Dakar.

Eryk Goczal (o prodígio): O jovem polaco é um fenómeno. Depois de dominar nos SSV e Challenger, a expectativa sobre a sua prestação na categoria Ultimate (T1+) é gigante. A história aqui é a comparação com os inícios de carreira de pilotos como Peterhansel. É candidato e um bom resultado, mas tendo em conta que se estreia na categoria Ultimate, isso pode ser um grande óbice.

Lucas Moraes (a esperança brasileira): Já provou que é rápido e consistente na Toyota. A história dele é a de alguém que saltou a “aprendizagem” e foi direto ao pódio. Em 2026, ele deixa de ser rookie ou surpresa para ser um candidato ‘obrigado’ a lutar pela vitória. Como lidará o piloto brasileiro com essa pressão? É Campeão do Mundo de Todo-o-Terreno, pelo que um dos sérios candidatos a vencer o Rali Dakar.

Seth Quintero (eterna promessa): Foi forte aposta de Red Bull, mas tarda em sair da ‘puberdade’. Será este ano? Depois de um ano de aprendizagem na Toyota Gazoo Racing, 2026 é o momento certo para mostrar resultados (pódios) e não apenas vitórias em etapas isoladas. Mas parece ainda cedo, face ao que já se viu, que indicie poder lutar pelo triunfo na prova. Talvez somente um bom resultado.

