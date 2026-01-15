Dakar, Romain Dumas: O melhor resultado de sempre numa etapa

Romain Dumas conseguiu, pela primeira vez, terminar uma etapa no pódio, no que foi o melhor resultado do piloto francês no Dakar, nesta nona participação. Este resultado é apenas mais uma prova do talento e versatilidade do piloto

A carreira de Dumas consolidou-se nas competições de resistência, onde conquistou três vitórias nas 24 Horas de Le Mans (2010, 2013, 2016), campeonatos do mundo de endurance em 2016, e múltiplas vitórias em provas emblemáticas como as 24 Horas do Nürburgring (2007, 2008, 2009, 2011) e 24 Horas de Spa (2003, 2010). Após iniciar a carreira em categorias monolugares, incluindo testes pela Renault na Fórmula 1 em 2002, focou-se nos GT e na resistência, tornando-se piloto oficial da Porsche a partir de 2003 e desenvolvendo uma parceria lendária com o construtor alemão.​

A partir de 2008, Dumas expandiu a sua versatilidade para rally e recordes de velocidade, participando regularmente no Dakar Rally e tornando-se campeão de Pikes Peak com seis vitórias (2014, 2016, 2017, 2018, 2024), incluindo o recorde absoluto de 7:57.148 em 2018. Em dezembro de 2023, alcançou o recorde mundial de altitude com o Porsche 911, atingindo 6.734 metros no vulcão Ojos del Salado no Chile. Aos 46 anos, continua a competir, a bater recordes e a fazer o que mais gosta.

Hoje, no final da etapa, congratulou-se pela ausência de problemas durante o dia:

“Finalmente tivemos uma etapa sem problemas. Não nos perdemos, embora tenha havido uma ou duas ocasiões em que poderíamos ter feito melhor. Também tivemos alguma sorte com o pó. Sempre que apanhávamos alguém, deixavam-nos passar. Foi uma mudança em relação às dez etapas anteriores, em que tivemos muitas dificuldades.

Vi o Ekström na zona neutralizada e tentei forçar bastante na segunda metade. Não foi suficiente, mas divertimo-nos e isso é o que importa. Fazer o Dakar apenas uma vez, de dois em dois anos, e praticamente sem preparação, não é fácil — o nível é incrivelmente elevado.

Mas nos últimos dois ou três dias vimos que estamos entre os mais rápidos, sempre bem colocados em algum momento das especiais, sem conseguirmos capitalizar isso, o que voltou a acontecer hoje, já que terminámos em segundo. Vamos tentar outra vez amanhã. Mesmo sabendo que partir em segundo vai tornar as coisas um pouco mais complicadas.”