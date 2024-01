Dakar, Ricardo Porém termina Dakar na 8ª posição dos Challenger: “frustrante terminar assim” | AutoSport

Terminar o Dakar é sempre a maior das vitórias para todos os pilotos que participam. Contudo, quando Ricardo Porém partiu para esta quinta participação no Dakar trazia objetivos concretos, objetivos esses que não foram totalmente cumpridos. A última etapa da competição foi madrasta para o piloto de Leiria que contou com alguns problemas mecânicos que o atrasaram e o fizeram terminar na oitava posição: “Foi um grande balde de água fria. Sabíamos que para cumprir o nosso objetivo tínhamos de ter alguma sorte e, na verdade, acabámos por ter algum azar. O carro teve problemas mecânicos no último dia, depois de se ter demonstrado fiável ao longo das últimas 11 etapas. As corridas são assim, mas é bastante frustrante terminar a prova assim. Vamos refletir e ver os próximos passos e os próximos desafios para esta temporada.”

Ricardo Porém vai agora trabalhar para continuar a participar em provas do Campeonato do Mundo em 2024, aproveitando o facto de uma das quatro provas restantes ser realizada em Portugal, em Abril.