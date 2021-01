Dakar, Ricardo Porém: “Seguimos na etapa sem problemas de maior”

Ricardo Porém fez o balanço da primeira metade da etapa maratona do Dakar 2021:

“A primeira parte da Etapa Maratona do Dakar Rally está concluída. No início da especial deste domingo, tivemos de parar, uma vez que tivemos um alerta no painel do Borgward que sinalizava problemas no diferencial traseiro. Ainda assim, seguimos na etapa sem problemas de maior, conseguindo inclusivamente recuperar mais uma posição à Geral, onde ocupamos o 23.º lugar, depois do 24.º lugar alcançado na etapa de hoje. Vamos agora rever a mecânica do carro, uma vez que uma das características desta etapa maratona é não termos o suporte da Wevers Sport após a etapa.”