Dakar, Ricardo Porém: “Perdemos tempo com três furos…”

Ricardo Porém e Jorge Monteiro terminaram a sexta etapa do Rally Dakar no 28º lugar. Na geral, a dupla portuguesa do Bogward segue na 24º posição.

No final do dia, Porém afirmou: “Chegamos a meio deste Dakar perto dos 20 primeiros da geral, após o 28.º lugar na etapa de hoj. Temos vindo a melhorar a nossa classificação, apesar deste não estar a ser um Dakar de acordo com o que esperávamos. Acima de tudo o carro está em boas condições e não temos comprometido em nada o Borgward para os próximos dias e isso é fundamental numa prova como o Dakar”.

“Hoje, para além de não ser uma especial ao meu gosto, com 365km disputados em areia, também não conseguimos a afinação certa para o carro e para este tipo de pistas. Tivemos, numa zona, três furos, o que nos fez perder algum tempo, mas chegámos da etapa sem sobressaltos de maior”, destacou Porém.

“Amanhã temos o dia de descanso e vamos aproveitar para recarregar energias para o que ainda falta cumprir neste grande desafio”, concluiu o piloto português.