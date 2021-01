Dakar: Ricardo Porém: “Objetivo é rodar entre o Top-10 e Top-15 de cada etapa”

A maior prova de Todo-Terreno do Mundo está prestes a começar. A primeira etapa do Rali Dakar 2021 tem lugar amanhã e a dupla Ricardo Porém-Jorge Monteiro está confiante em fazer uma boa prova, aos comandos do Borgward BX7 DKR, levando mais longe o nome de Portugal neste evento tão carismática.

Há cerca de uma semana na Arábia Saudita, onde cumpriram o período de quarentena exigido pela organização, realizaram o Shakedown e verificações administrativas e técnicas, chegou finalmente a hora de dar início ao maior desafio competitivo do ano, no que ao desporto automóvel diz respeito. Na manhã de hoje, Ricardo Porém participou no Prólogo onde alcançou o 17.º melhor tempo, registando mais 19 segundos do que o mais rápido, Nasser Al-Attiyah, terminando os 11km da especial com mesma marca de Nani Roma, Stephane Peterhansel e Yasir Saidan. “Esta primeira semana na Arábia Saudita foi efetivamente diferente das que vivemos nas últimas participações no Dakar. Depois de cumprida a quarentena, tivemos a oportunidade de ajustar os últimos detalhes no Borgward para que tudo estivesse pronto para o início do Dakar. Ontem cumprimos as verificações administrativas e a viatura foi também ela verificada com sucesso, o que nos permitiu já esta manhã entrar ao ataque no Prólogo, que nos correu bem”, começou por explicar o leiriense, antes de deixar as suas perspectivas para os próximos dias: “Já cumprimos também a tradicional passagem no pódio neste pré-Dakar e, por isso, o foco agora é só na corrida. Estes primeiros dias serão de adaptação, até porque sabemos que o Dakar é uma maratona. Se tivermos essa oportunidade e caso um conjunto de fatores o permitir, vamos lutar pelos melhores resultados possíveis, mas o nosso objetivo é rodar entre o Top-10 e Top-15 de cada etapa. É com essa ambição que partimos e são esses os lugares pelos quais vamos lutar afincadamente.”