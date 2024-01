Dakar, Ricardo Porém: “O carro está perfeito, amanhã começa verdadeiramente a corrida” | AutoSport

Inserido na categoria Challenger, para viaturas da classe T3, o piloto de Leiria conseguiu um resultado interessante que o deixa com uma boa posição de partida para a primeira etapa da competição organizada pela A.S.O. “Primeiro dia de Dakar, como sempre contou com um prólogo, 27 km ao cronómetro onde tentamos fazer o nosso melhor para obter uma boa ordem de partida para o dia de amanhã, dia em que se disputa a primeira grande especial. Correu tudo bem fizemos o que tínhamos a fazer, obviamente tentamos andar rápido, mas sem cometer nenhum exagero. O carro está perfeito, a equipa MMP tem feito um trabalho fantástico e agora sim foi tiro de partida para esta edição de 2024. Amanhã começa verdadeiramente a corrida.”

O Dakar Rally 2024 já começou. Depois de um prólogo de 27 quilómetros disputado esta manhã, que abriu as hostilidades desportivas, e depois de todos os pilotos terem participado na Cerimónia de Partida no Start Camp, Ricardo Porém mostrou-se confortável com o 11.º lugar alcançado neste prólogo onde “nada se podia ganha, mas muito se podia perder”.

