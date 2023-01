Dakar, Ricardo Porém: “Não forçamos, pois, havia muita pedra” | AutoSport

Ricardo Porém, piloto que está inserido na X-Raid Yamaha Supported Team, ao volante de um X-Raid YXZ 1000R Turbo Prototype SXS foi 11º classificado na etapa, descendo algumas posições na tabela classificativa. Ontem, depois da publicação do horário de partida para a etapa de hoje, o reposicionamento de alguns pilotos, fez com que Ricardo Porém caísse trinta e cinco lugares na ordem de partida para a etapa de hoje (78º) e João Ferreira caísse catorze lugares, partindo na 92º posição.

Estas posições de partida não alteram a classificação, mas o facto de partirem muito mais atrás, fez com que os pilotos portugueses estivessem mais camiões e pó pela frente, bem como encontraram pisos muito mais degradados, o que não permitiu fazer uma etapa ‘limpa’.

Apesar de tudo, no final da etapa, Ricardo Porém mostrava-se satisfeito: “Terminámos agora a primeira etapa do Dakar Rally, onde conseguimos um bom registo, tendo em conta o ritmo tranquilo que colocámos. Não forçamos, pois, havia muita pedra e eram os primeiros quilómetros cronometrados de corrida com o Augusto Sanz. Encontrámos o nosso ritmo e um furo acabou por nos atrasar ligeiramente, mas nada de preocupante.”