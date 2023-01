Dakar, Ricardo Porém: “Foi um dia de muitas ultrapassagens” | AutoSport

Ricardo Porém, aos comandos do seu X-Raid YXZ 1000R Turbo Prototype SXS foi hoje 14º e é, neste momento, o melhor português à geral, ocupando o 17.º lugar na categoria de veículos ligeiros protótipos, T3. O piloto de Leiria fez uma etapa de recuperação, depois de ter partido relativamente atrasado para a etapa de hoje. “Foi um dia de muitas ultrapassagens e onde conseguimos impor o nosso ritmo. Terminámos a especial na 17.ª posição, o que nos permite subir ao 17.º lugar da Geral, na qual somos figuramos como melhores portugueses”, explicou o piloto da X-Raid Yamaha Supported Team, antes de elogiar o companheiro de equipa e amigo: “Acompanhei a temporada 2022 completa do João e sabia que o dia dele neste Dakar ia chegar..

Preparámos esta prova juntos e só fica surpreendido com este resultado quem não conhece o João, o seu empenho e qualidade. Acredito que será a primeira de muitas.”

Amanhã é dia de descanso no Dakar, momentos que antecedem a segunda etapa maratona da edição deste ano. A etapa inicial da segunda parte da prova não pretende criar dificuldades excessivas aos concorrentes que, no final do dia não vão ter assistência por parte das equipas e mecânicos.