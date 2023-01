Dakar, Ricardo Porém ficou novamente à porta do pódio no Dakar | AutoSport

Desde o dia de descanso que Ricardo Porém surgiu revigorado no Dakar, e na etapa 10 o piloto de Leiria voltou a entrar com o pé direito e registou o seu quarto lugar consecutivo em etapas. João Ferreira, por seu lado, foi 11.º e continua a sua aprendizagem na mais dura prova de Todo-o-Terreno do Mundo: “Foi uma etapa tranquila, onde conseguimos impor um ritmo positivo. Repetimos o quarto lugar da etapa de ontem e estamos mais confortáveis com o carro e a forma de tirar melhor partido do mesmo. Avizinham-se dias duros em que todo o cuidado é pouco! Vamos tentar fazer mais e melhor até domingo”, explicou Ricardo Porém, que está na sua quarta participação no Dakar, a segunda aos comandos de um SSV.