Dakar: Ricardo Porém fala sobre a primeira semana (Vídeo)

Ricardo Porém e Jorge Monteiro (Borgward) terminaram a primeira semana do Rally Dakar no 24º lugar da geral, isto depois de terem chegado ao fim do primeiro dia de prova na 41ª posição. A melhor posição em etapas conseguiram-na na quinta tirada, em que foram 18º da geral.

Hoje é dia de descanso no Rally Dakar. Veja aqui as declarações de Ricardo Porém e Jorge Monteiro.