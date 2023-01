Dakar: Ricardo Porém é o melhor piloto português no Dakar | AutoSport

Ricardo Porém terminou o Dakar na 12ª posição e foi o piloto português melhor classificado na categoria dos Protótipos Ligeiros (T3), a que está em maior expansão no Dakar, ao volante de um X-Raid YXZ 1000R Turbo Prototype SXS. Longe dos objetivos propostos pelo piloto, mas a sua prestação acaba por ser positiva, já que mostrou bom andamento e venceu uma etapa com o novo Yamaha: “Partimos para esta aventura com ambições e objetivos e estar aqui neste final de Dakar é muito importante. Ter feito parte desta primeira aventura da X-Raid e Yamaha nos SSV foi um grande orgulho e tenho de agradecer a todos os que viabilizaram esta participação. Tanto eu como o João levámos mais longe o nome da nossa cidade, Leiria, e isso é também algo que me deixa muito feliz”, explicou o piloto.