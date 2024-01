Dakar, Ricardo Porém/Augusto Sanz: Mais perto do top5 a meio da prova | AutoSport

Ricardo Porém/Augusto Sanz chegaram a meio do Dakar na sétima posição da geral, tendo subido duas posições no dia de ontem fruto da desclassificação do líder da prova nos Challenger (T3) Eryk Goczal, e do seu tio Michal por infrações regulamentares quanto à embraiagem dos seus veículos.

Na etapa 6, Ricardo Porém sofreu um mal estar físico durante toda a etapa, tendo a dupla também perdido tempo devido a uma correia partida que o obrigou a uma paragem de 11 min na primeira parte da etapa, e ainda de uma penalização de 15 min por ter falhado um waypoint. Por tudo isso, nunca conseguiram impor o ritmo de condução a que nos habituaram, mas mesmo assim, terminaram a etapa em 11º da classe T3/Challenger ascendendo após esta 6ª etapa à 9ª posição na sua classe, depois à sétima pelos motivos referidos acima. Efetivamente, foi no final do dia de ontem que a equipa recebeu a comunicação da organização, onde tornava pública a intenção de desclassificar os 1º e 6º classificados, (#302 e #310) em virtude de se ter verificado que estavam a utilizar embraiagens feitas de materiais compósitos, materiais esses expressamente proibidas nos regulamentos. Assim, e passando esta decisão a definitiva, Ricardo Porém/Augusto Sanz sobem a 7º classificados na sua classe, ficando mais próximos do seu objetivo do Top5.