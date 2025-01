Dakar, Ricardo Porém: 9º no prólogo e “boa posição de partida”

A sexta participação de Ricardo Porém no Dakar Rally começou bem! Um nono lugar no prólogo entre os inscritos na super competitiva categoria Challenger, dá ao piloto português uma boa posição de partida para a primeira etapa da maior maratona motorizada do planeta. Navegado pelo também leiriense Nuno Sousa, Porém alinha na prova organizada pela ASO num novo veículo no construtor francês MMP Competiton.

“Estamos satisfeitos com este primeiro dia que está totalmente alinhado com os nossos objetivos. Sabíamos que ia ser um prólogo rápido e acabámos por preferir não cometer erros. Conseguimos, ainda assim, um excelente nono lugar que nos dá uma boa posição de partida para a primeira etapa. E que etapa! Mais de 400km logo a abrir que vão fazer muitas diferenças. Vamos à luta já amanhã!”, afirmou o piloto de Leiria.

A etapa de amanhã terá como grande tarefa para os pilotos a adaptação aos diversos tipos de terreno. Com exceção feita à areia, os participantes correrão em todos os tipos de superfícies, exigindo que ajustem a sua velocidade regularmente, especialmente quando as rochas e as pedras aparecem no seu caminho. A meio da tirada, os navegadores terão de usar as suas capacidades de raciocínio para encontrar o caminho para sair de um labirinto de trilhos, onde o trabalho mental e nervos de aço serão fundamentais.