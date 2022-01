Dakar: Resultados positivos para a BRX, e ‘vitória’ na sustentabilidade | AutoSport

A equipa do Bahrain Raid Xtreme teve uma boa prestação naquele que foi o seu segundo Dakar. Um segundo (Sébastien Loeb) e um quarto (Orlando Terranova) tem de se considerar muito positivo, ainda mais porque Sebastien Loeb/Fabian Lurquin lutaram pela liderança ao longo das duas semanas do evento.

A dupla Orlando Terranova/Dani Oliveras alcançou um quarto lugar, o seu melhor resultado em 16 Rali Dakar. Depois de um capotanço muito cedo na prova, Nani Roma/Alex Haro e o respetivo atraso, tiveram depois um grande ritmo, ainda que durante o resto do evento, se tenham dedicado a apoiar Terranova e Loeb, deixando-se ficar para trás nas etapas no caso dos colegas de equipa terem problemas técnicos.

Um dos pontos importantes desta prestação foi o facto da equipa ter provado que os combustíveis sustentáveis, como o Prodrive EcoPower feito a partir de resíduos agrícolas, podem oferecer o mesmo desempenho e alcance que a gasolina ‘normal’, ao mesmo tempo que reduzem as emissões de CO2 em 80%. “Esta foi claramente a vitória da sustentabilidade”, disse fonte da equipa. Na verdade, se neste momento da história ainda não é possível acabarem-se com as emissões para a atmosfera – se é que algum dia isso irá suceder – a sua forte redução é um imperativo e a Prodrive mostrou um caminho alternativo com o Prodrive EcoPower.

Segundo a equipa, os três motores Prodrive Hunter V6 turbo funcionam sem falhas num total de mais de 25.000 km com o novo combustível fabricado pela Coryton Advanced Fuels, sem modificações no motor.