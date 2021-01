Dakar: Quando o helicóptero toca num camião

O Dakar proporciona sempre imagens fantásticas que nos deixam maravilhados. Mas também nos chegam imagens insólitas.

Se no início do Dakar dissessem a Antón Shibalov que daria um salto tão alto que tocaria um helicóptero, certamente que seria motivo de risada, mas foi o que aconteceu. O piloto da Kamaz seguia no seu percurso quando o piloto do heli resolveu aproximar-se um pouco mais. Num dos habituais ressaltos, o camião tocou no heli e o resultado poderia ter sido grave. Um piloto de heli que acompanha a prova certamente tem a noção dos ressaltos a que estas máquinas estão sujeitas. Deste “incidente” nada de grave resultou, e ficamos apenas com este registo espetacular, sabendo no entanto que poderia ter corrido muito pior.