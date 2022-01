Dakar/Qualifying Stage T4: Mário Franco 12º, Seth Quintero na frente | AutoSport

O norte americano Seth Quintero (OT3) foi o mais rápido na qualificação do Dakar entre os T4, com a dupla lusa da Francosport, Mário e Rui Franco (Yamaha), no 12º lugar.

Boa surpresa foi também o segundo lugar de Andreas Mikkelsen (OT3) apenas a 3s da frente, mas que o norueguês tem velocidade já todos sabemos, vamos ver é como se sai numa prova como o Dakar.

O chileno Chaleco Lopez (Can-Am) grande favorito ao triunfo final foi terceiro a 5s, na frente de Guillaume De Mevius (OT3), Sebastian Eriksson (Can-Am) e Cristina Gutierrez Herrero (OT3).

