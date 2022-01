Dakar/Qualifying Stage T3: Luís Portela Morais em oitavo | AutoSport

Começaram bem Luís Portela Morais e David Megre, neste Dakar, como oitavo lugar na qualificação. Dois polacos, irmãos Marek e Michal Goczal, ambos em Can Am reservaram as duas primeiras posições, ficando separados por 14s. O terceiro lugar fala português, posição alcançada pelo brasileiro Rodrigo Luppi De Oliveira (Can-Am), que ficou a 18s da frente-

Um dos favoritos ao triunfo final, Austin Jones (Can Am) foi quarto a 36s na frente doutro favorito, o polaco Aron Domzala (Can-Am), que terminou os 19 Km a 45s da frente-

Na frente de Portela Morais ficaram ainda Molly Taylor (Can-Am) e David Zille (Can – Am), com Luís Portela Morais a terminaram a 1:09s da frente. Rui Oliveira e Fausto Mota (Can-Am) foram 35º a 4:09s.

