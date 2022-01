Dakar/Qualifying Stage Camiões: Kamaz com 1-2-3-4 para começar | AutoSport

Só foram precisos escassos 19 quilómetros no Dakar para ficar claro que a Kamaz será de novo a equipa a bater, e muito dificilmente o vencedor dos Camiões não será um dos quatro da equipa russa. Eduard Nikolaev só demorou 13m01s a tomar o controlo do 44º Dakar na categoria de camiões. O russo, agora de volta ao ativo, foi mais rápido do que os seus companheiros de equipa: o detentor do título, Dmitry Sotnikov, o vencedor de 2020, Andrey Karginov, e o segundo classificado das duas edições anteriores, Anton Shibalov.

Ignacio Casale (Tatra) foi quarto, três segundos atrás do pior dos Kamaz.

Classificação:

1 505 – Eduard Nikolaev (Raf) Kamaz 0h13m01s

2 500 – Dmitry Sotnikov (Raf) Kamaz +00:00:07

3 509 – Andrey Karginov (Raf) Kamaz +00:00:15

4 501 – Anton Shibalov (Raf) Kamaz +00:00:24

5 511 – Ignacio Casale (Chl) Tatra +00:00:27

6 516 – Gert Huzink (Nld) Renault +00:00:34

7 504 – Janus Van Kasteren (Nld) Iveco +00:00:37

8 503 – Martin Macik (Cze) Iveco +00:00:41

9 506 – Martin Van Den Brink (Nld) Iveco +00:00:45

10 518 – Pascal De Baar (Nld) Renault +00:00:48

11 508 – Ales Loprais (Cze) Praga +00:00:50

12 523 – Maurik Van Den Heuvel (Nld) International +00:01:22

13 514 – Tomas Vratny (Cze) Ford +00:01:26

14 524 – Mitchel Van Den Brink (Nld) Iveco +00:01:29

15 520 – Kees Koolen (Nld) Iveco +00:02:09

16 522 – Richard De Groot (Nld) Iveco +00:02:24

17 531 – Claudio Bellina (Ita) Iveco +00:02:26

18 515 – Victor Willem Corne Versteijnen (Nld) Iveco +00:02:39

19 529 – Vaidotas Paskevicius (Ltu) Tatra +00:02:50

20 527 – William De Groot (Nld) Daf +00:03:05