Dakar/Prólogo, Zala e Fiúza segundos nos Camiões

Martin Van Den Brink / Rijk Mouw / Peter Willemsen (Iveco Powerstar/Eurol Rallysport) venceram o prólogo dos T5.1 com Vaidotas Zala / Paulo Fiuza / Max Van Grol (Iveco Powerstar/Zala Team De Rooy FPT? a três segundos, com Gert Huzink / Hugo Kupper / Mario Kress (Renault C460 Evo 4/Kuipers Jongbloed Hybrid) logo a seguir, com Martin Soltys / Vlastimil Miksch / Tomas Sikola (Tatra Buggyra Evo 3/Tatra Buggyra Zm Racing) e Ales Loprais / David Kripal / Jiri Stross (Iveco Powerstar/Loprais Team De Rooy FPT) a fechar o top 5.

Martin Macik / Frantisek Tomasek / David Svanda (MM Technology/Iveco Dakar Evo4) partiram com um alvo nas costas e foram apenas 11º. O bicampeão admite que o mais difícil não é vencer, mas permanecer no topo. “Quando se termina em primeiro lugar dois anos consecutivos, todos querem derrotar-nos. Antes, todos queriam derrotar a Kamaz. Agora, todos querem derrotar-nos”, explica o piloto checo.

Curiosamente, Macík forneceu as ferramentas para o seu principal rival. O jovem Mitchel van den Brink conduz exatamente o mesmo camião que ele, um Evo 4 fornecido pela equipa de Macík. “É muito interessante fazer a comparação, porque ele é mais rápido em algumas secções e eu sou mais rápido noutras. O estilo de condução também faz diferença, embora às vezes terminemos com apenas alguns segundos de diferença após 400 km, o que é bastante incrível.” Para já foi apenas o ‘aperitivo’.