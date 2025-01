Dakar, Prólogo SSV: Lusos cautelosos no arranque

Depois de Edgar Canet na classe Rally 2 e Corbin Leaverton na classe Challenger, Brock Heger é o terceiro estreante no Dakar a vencer hoje, desta feita, na categoria SSV. Brock Heger/Max Eddy (Sebastien Loeb Racing – RZR Factory Racing) foram os mais rápidos no prólogo entre os SSV com um registo de 17m40s, 19 segundos na frente de Jeremias Gonzalez Ferioli /Pedro Gonzalo Rinaldi (Can-Am Factory Team), com o terceiro posto a ficar reservado para Xavier De Soultrait/Martin Bonnet (Sebastien Loeb Racing – Rzr Factory Racing) a 25s da frente. Sara Price/Sean Berriman (Can-Am Factory Team) foram quartos na frente de Francisco Lopez Contardo/Juan Pablo Latrach (Can-Am Factory Team) com os melhores portugueses a surgir em sexto, João Monteiro/Nuno Morais (South Racing Can-Am) a 44s da frente. Seguiram-se, Fernando Alvarez/Xavier Panseri (South Racing Can-Am) com Alexandre Pinto/Bernardo Oliveira (Old Friends Rally Team) em 11º na frente de João Dias/Gonçalo Reis (Santag Racing) Carlos Vento/Jorge Brandao (Old Friends Rally Team) foram 18º e Enrico Gaspari/Fausto Mota (TH-Trucks Team) 20º.

