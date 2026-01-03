Dakar/Prólogo, Sébastien Loeb: “Acabámos no pó do Lategan…”

Sébastien Loeb terminou o prólogo no 17º lugar e é dessa posição que deverá partir amanhã para a primeira etapa, a não ser que lhe devolvam algum tempo que perdeu atrás de Henk Lategan, que furou e reiniciou o seu prólogo na frente do francês. Os 34 segundos perdidos não importam, mas o facto de rodar muito atrás pode prejudicá-lo amanhã não pela questão da navegação, mas sim pelos concorrentes mais lentos que vai apanhar. O francês não conseguiu o seu objetivo de estar entre os quinze pilotos que poderão escolher as suas posições de largada para amanhã: “Tivemos um desempenho razoável. Fomos atrasados no final porque ficámos presos na poeira do Lategan depois de ele ter furado. Perdi a linha de trajetória duas ou três vezes nos últimos quilómetros. E, num prólogo como este, os segundos somam-se rapidamente. Perdi definitivamente tempo na especial por causa disso. Fora isso, o ritmo foi bom.

Queríamos poder escolher uma posição de partida decente para amanhã, mesmo que o prólogo não conte para a classificação da corrida. Mas é importante ter pelo menos algumas opções esta noite, quando as decisões forem tomadas. Ainda não pensei qual é a decisão certa. Não quero começar em primeiro, nem em trigésimo, então algo entre os dois. Teremos que pensar bem nisso.”