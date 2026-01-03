Dakar/Prólogo, Nasser Al Attiyah: “ritmo forte, o carro evoluiu muito…”

Nasser Al Attiyah foi quarto no prólogo e pode escolher uma boa posição para a etapa de amanhã. O catari, cinco vezes vencedor do evento, e que também venceu o prólogo do Dakar seis vezes (2009, 2017 a 2019, 2021 e 2022), desta vez, teve de se contentar com o quarto lugar, oito segundos atrás de Mattias Ekström: “Foi um bom prólogo, estou entusiasmado por começar. Atacamos sem parar e estabelecemos um ritmo forte. A etapa foi curta, mas complicada. Fizemos um bom trabalho e acho que o carro evoluiu muito desde o ano passado, tenho bons motivos para estar feliz.”

