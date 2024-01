Dakar/Prólogo: Nani Roma e Giniel de Villiers quase bateram de frente | AutoSport

É das coisas mais perigosas que podem suceder numa prova como o Dakar em que a navegação é primordial e por vezes, quando há enganos, acontecem muitas vezes os pilotos voltarem para trás pelo mesmo percurso que vieram e como é óbvio isso é perigoso, pois pode suceder o que quase ia acontecendo entre Nani Roma e Giniel de Villiers, no prólogo. Apesar de ter sido um troço pequeno, os dois concorrentes quase colidiram de frente: “Tivemos um pequeno susto porque o de Villiers, não sei o que fez, mas voltou para trás e quase colidimos de frente”, explicou Nani Roma à imprensa no bivouac de Al-Ula.

