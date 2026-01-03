Dakar/Prólogo, Mattias Ekström: “este é um carro muito bom, muito ágil, não tenho desculpas”
Bom começo de prova para Mattias Ekström / Emil Bergkvistb (Ford Raptor/Ford Racing) que venceram o prólogo, naquele que é a sua sexta vitória em especiais no Dakar, a terceira num prólogo. Amanhã, terá a ordem que quiser na estrada, pois será o primeiro a escolher a ordem de partida: “Tive um prólogo muito bom, foi muito mais difícil do que eu esperava em termos de navegação e pedras e, para mim, esta foi uma etapa pequena e o Emil fez um excelente trabalho. Tivemos uma etapa limpa, muito bem. Não podíamos ter andado mais depressa do que isto, foi o máximo para nós. Gosto muito do carro. Acho que a M-Sport e a Ford fizeram uma boa evolução no ano passado.
Já na primeira tentativa, achei o carro bom, mas agora sinto que, para o meu gosto de condução, este é um carro muito bom, é muito ágil e a suspensão também é ótima, por isso não tenho desculpas em relação ao carro ou à equipa, então depende mais de mim e do Emil conduzirmos o mais rápido possível, e é isso que tentamos fazer.»
