Dakar/Prólogo, Lucas Moraes: “preciso aprender mais sobre o carro e encontrar os limites”
Lucas Moraes / Dennis Zenz (Dacia Sandrider) foram apenas 18º no prólogo, fora do top 15 que escolhe a ordem de partida, e terá sido um pouco prejudicado pelo facto de abrir a estrada, pois sendo o Campeão em título do W2RC, teve a honra de ser o primeiro na pista: “o prólogo foi bom. Apenas para começar com a nova equipa, com o novo carro e também com o Dennis. Foi bom abrir a estrada. É claro que queremos sempre andar cada vez mais rápido, mas acho que estamos numa boa posição. Sei que preciso aprender mais sobre o carro e encontrar os limites, mas é importante começar com o pé direito. Boa posição na estrada para amanhã, o “lado bom do ioiô”, digamos assim.
Obrigado a toda a equipa pelo excelente carro e temos de continuar a pressionar”, disse o brasileiro que precisa ainda de tempo de adaptação ao carro, bem diferente da Toyota Hilux que guiou até aqui. Para já um prólogo equilibrado. O objetivo agora é continuar a evolução técnica com o veículo ao longo dos próximos dias mantendo-se ao mesmo tempo perto dos lugares da frente.
FOTOS The Dacia Sandriders
