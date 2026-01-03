Dakar/Prólogo, Henk Lategan: “Foi um desastre, um começo difícil para nós”

O ‘vice-campeão’ do ano passado, Henk Lategan, é apontado como um dos favoritos para vencer esta edição. Hoje, um furo custou-lhe 1m38s, que só lhe farão diferença em termos de escolha da posição na estrada, pois vai poder apenas arrancar do 47º lugar na classificação geral. Para os pilotos fora do top 10, a etapa de amanhã terá início na ordem inversa da classificação de hoje. Como resultado, Lategan irá abrir caminho para o pelotão Ultimate. “Um pequeno desastre”, de facto, pois nunca é bom abrir etapas, embora nesta fase inicial da prova possa não ter tão penalizador: “Foi um pouco desastroso para nós. Numa das partes arenosas, ficámos presos com uma roda e batemos numa pedra, e furamos um pneu. Não esvaziou imediatamente. Pensámos que talvez tivéssemos escapado, mas no final não foi assim. Por isso, sim, estamos um pouco desapontados. Queríamos ter um bom prólogo para começar, e isto foi um desastre. Portanto, vamos reavaliar e ver o que podemos fazer. Provavelmente seremos um dos primeiros a sair amanhã, se não formos os primeiros. Portanto, foi um começo difícil para nós.”