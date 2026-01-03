Dakar, Prólogo: dois portugueses no pódio, 4 no top 10

Começou bem, sem ‘stress’ o Rali Dakar para a caravana lusa. No prólogo, temos duas equipas lusas Gonçalo Guerreiro / Maykel Justo (Polaris RZR Pro R/Loeb Fraymedia Motorsport-RZR Factory Racing) e Vaidotas Zala / Paulo Fiuza / Max Van Grol (Iveco Powerstar/Zala Team De Rooy FPT), ambos no segundo lugar e outra perto, João Monteiro / Nuno Morais (BRP-Am Maverick R Can-Am Factory Team) no quarto posto.

Quatro equipas ficaram no top 10, as já referidas e ainda Alexandre Pinto / Bernardo Oliveira (Polaris RZR Pro R Sport/Old Friends Rally Team).

Joao Ferreira / Filipe Palmeiro (Toyota Hilux IMT Evo T1+/Toyota Gazoo Racing SVR ) foram 12º, Maria Gameiro / Rosa Romero (Mini JCW Rally 3.0d/X-Raid Mini JCW, 66ª, Rui Carneiro / Fausto Mota (MMP T3 Rally Raid/G Rally Team) 15º e Pedro Gonçalves / Hugo Magalhães (Taurus T3 Max BBR Motorsport, 18º da Challenger.

Por fim, Hélder Rodrigues / Gonçalo Reis (Polaris RZR Pro R Sport/Santag Racing SSV T4) foram 14º, João Dias / Daniel Jordão (Polaris RZR Pro R Sport/Santag Racing SSV T4) 19º e Bruno Martins / Eurico Adão (Polaris Rzr Pro R Sport/Santag Racing) SSV/T4, 32º. NOTA: Nos Ultimate a classificação é à geral; e nas categorias as classificações do Grupo/Classe.