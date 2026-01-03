Dakar, Prólogo: De Mévius e Baumel terceiros: ‘provar um ponto’

O Dakar 2026 arrancou oficialmente hoje com o prólogo, e a equipa X-raid demonstrou imediatamente estar preparada para o desafio que se avizinha. Guillaume de Mévius e Mathieu Baumel ‘entregaram’ uma prestação impressionante ao volante do MINI JCW Rally 3.0i, conquistando o terceiro lugar e posicionando-se como potenciais candidatos ao pódio final.

Guillaume de Mévius (MINI JCW Rally 3.0i): “Foi um bom começo para nós. Estamos felizes com o terceiro lugar no prólogo. Isso mostra que o MINI está a funcionar bem e que estamos bem posicionados. É uma sensação ótima estar aqui no carro com o Mathieu. Vamos ver o que os próximos dias nos reservam. Espero algumas surpresas na navegação. Mesmo hoje não foi fácil encontrar o caminho certo. Ainda tínhamos algumas setas ao longo do percurso, mas a partir de amanhã elas não estarão mais lá.”

O prólogo de 22 quilómetros serviu como base para determinar a ordem de saída da primeira etapa de amanhã. Vários pilotos optaram por não arriscar desnecessariamente, uma vez que os tempos não contabilizam para a classificação geral.

Leonel e Lucie Baud conquistaram o 21º lugar, assegurando uma posição sólida para a etapa de amanhã. Para Lionel Baud (MINI JCW Rally 3.0d): “Após apenas 200 metros, tivemos a nossa primeira surpresa quando um carro estava capotado no meio da pista. Depois disso, passámos para secções muito rápidas e arenosas que exigiram uma navegação precisa.”

Prólogo: última prova sem contagem para ranking mundial

Este prólogo constitui a última prova do género que as equipas completarão nesta temporada do Campeonato Mundial de Rally-Raid da FIA. Nas restantes competições, a ordem de saída da etapa inicial será determinada pela classificação do campeonato, não por um prólogo inicial.

A ordem de saída definitiva dos dez primeiros classificados será decidida esta noite numa cerimónia pública, onde os pilotos selecionam a sua posição de partida.