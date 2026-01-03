Dakar, Prólogo: De Mévius e Baumel terceiros: ‘provar um ponto’
O Dakar 2026 arrancou oficialmente hoje com o prólogo, e a equipa X-raid demonstrou imediatamente estar preparada para o desafio que se avizinha. Guillaume de Mévius e Mathieu Baumel ‘entregaram’ uma prestação impressionante ao volante do MINI JCW Rally 3.0i, conquistando o terceiro lugar e posicionando-se como potenciais candidatos ao pódio final.
Guillaume de Mévius (MINI JCW Rally 3.0i): “Foi um bom começo para nós. Estamos felizes com o terceiro lugar no prólogo. Isso mostra que o MINI está a funcionar bem e que estamos bem posicionados. É uma sensação ótima estar aqui no carro com o Mathieu. Vamos ver o que os próximos dias nos reservam. Espero algumas surpresas na navegação. Mesmo hoje não foi fácil encontrar o caminho certo. Ainda tínhamos algumas setas ao longo do percurso, mas a partir de amanhã elas não estarão mais lá.”
O prólogo de 22 quilómetros serviu como base para determinar a ordem de saída da primeira etapa de amanhã. Vários pilotos optaram por não arriscar desnecessariamente, uma vez que os tempos não contabilizam para a classificação geral.
Leonel e Lucie Baud conquistaram o 21º lugar, assegurando uma posição sólida para a etapa de amanhã. Para Lionel Baud (MINI JCW Rally 3.0d): “Após apenas 200 metros, tivemos a nossa primeira surpresa quando um carro estava capotado no meio da pista. Depois disso, passámos para secções muito rápidas e arenosas que exigiram uma navegação precisa.”
Prólogo: última prova sem contagem para ranking mundial
Este prólogo constitui a última prova do género que as equipas completarão nesta temporada do Campeonato Mundial de Rally-Raid da FIA. Nas restantes competições, a ordem de saída da etapa inicial será determinada pela classificação do campeonato, não por um prólogo inicial.
A ordem de saída definitiva dos dez primeiros classificados será decidida esta noite numa cerimónia pública, onde os pilotos selecionam a sua posição de partida.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI
-
AutoSport TV A Sala de Operações da Red Bull Racing na F1: o centro nevrálgico em Milton Keynes22 Dezembro 2025 08:19
-