Dakar: Problemas no sistema Sentinel afetaram vários pilotos

O diretor da prova do Rali Dakar, David Castera, reconheceu a existência de problemas com o sistema de alerta de proximidade Sentinel durante a Etapa 1, que afetaram muitas equipas da categoria Ultimate. O sistema, crucial para alertar os participantes para os perigos e concorrentes próximos, avariou ao fim de 100 km, tornando as ultrapassagens perigosas, particularmente para as motas. No final da etapa, muitos se queixaram de problemas no GPS e mesmo live timing do Dakar falhou durante algum tempo para quem seguia a prova online.

Em declarações ao L’Équipe após a etapa, Castera explicou que já estava a trabalhar para encontrar uma solução antes da segunda etapa de domingo.

“Felizmente, quase toda a gente tem um segundo tablet. Por isso, houve um tablet que parou uma das suas principais funções, nomeadamente o sistema Sentinel, que parece ter encravado”, disse Castera.

“O Sentinel perdeu-se depois disso, o que causou alguns problemas nas ultrapassagens. Pelo lado positivo, as equipas tinham o segundo tablet e conseguiram navegar e fazer o que precisavam. Agora, temos de descobrir qual é o problema esta noite para o podermos reparar amanhã. Os pilotos vão queixar-se, de certeza, e eu estou habituado a isso. Mas parece que é a mesma coisa para toda a gente. Acima de tudo, é uma questão de segurança, porque é para os alertar sobre os motociclistas que estão por perto e para poderem passar em segurança. Mas temos de encontrar a solução e garantir que funciona corretamente para amanhã.”

Nasser Al-Attiyah relatou ter evitado por pouco um motociclista devido à falha, enquanto o seu navegador Edouard Boulanger sublinhou os perigos para os motociclistas que só têm um GPS. Guerlain Chicherit teve um incidente com um motociclista e embateu contra uma árvore, mas sem danos de maior. Outros pilotos, incluindo Sébastien Loeb, Cristina Gutiérrez Herrero e Nani Roma, também tiveram falhas no Sentinel. Os organizadores estão a trabalhar com urgência para resolver o problema antes da próxima etapa.