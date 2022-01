Dakar: Problemas mecânicos atrasam Luís Portela Morais | AutoSport

Apesar de alguns problemas mecânicos que impediram que Luís Portela Morais conseguisse manter o andamento dos dias anteriores, o principal objetivo estabelecido pela equipa para este Rali Dakar 2022 continua a ser mantido. A dupla portuguesa concluiu hoje a exigente jornada de 338km entre Ha’il e Al Qaisumah em 4h47m classificando-se no 16º lugar a escassos 10 minutos do Top10.

“Hoje foi uma etapa muito gira, mas tivemos alguns problemas no carro a meio da especial e foi necessário parar. Perdemos algum tempo a resolver a situação. Felizmente, encontramos uma solução e chegámos ao fim de mais uma etapa. Estamos com um bom ritmo e tenho a certeza que os resultados podem inclusive melhorar assim que os problemas que nos têm afetado estejam definitivamente resolvidos e continuarmos com este bom ritmo. No entanto, para nós, o mais importante é chegar ao fim todos os dias”, contou Luís Portela Morais que, navegado por David Megre aos comandos de um Can-Am, se mantém muito motivado com a prestação do BP Ultimate SSV Team. A equipa baixou duas posições na classificação geral, mas continua muito próxima dos melhores pilotos da categoria SSV.

Amanhã realiza-se a terceira etapa do Rali Dakar 2022. Esta jornada cumprida em torno de Al Qaisumah contará com uma especial composta por 255km disputados ao cronometro e que incluirá muita areia. Os pilotos terão que estar muito atentos pois as intermináveis interseções podem fazer com que os pilotos cometam erros e percam muito tempo. É fundamental gerir de forma adequada os pneus para terminar o dia sem surpresas desagradáveis.