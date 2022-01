Dakar, portugueses: Uma baixa, um top 9 e dois a bater à porta do 10 | AutoSport

Uma baixa, um top 9 e dois a bater à porta do 10. É este o resumo dos portugueses no Dakar. Terminada a primeira semana de prova, a prestação portuguesa tem-se revestido de altos e baixos. Começando pelos autos, Benediktas Vanagas/Filipe Palmeiro (Toyota Hilux T1+) eram a dupla com expetativa de terminar mais à frente na classificação, já que guiam a nova Toyota Hilux T1+, mas um forte acidente na quarta etapa levou-os ao abandono. Até aí a prova não lhes estava a correr às mil maravilhas, tiveram um começo cauteloso com um 20º lugar, mas quando já tinham subido para a 18ª posição o acidente acabou-lhes com a corrida.

No pólo oposto, Vaidotas Zala/Paulo Fiúza (Mini All4 Racing) começaram o Dakar na 15ª posição e já subiram para o 11º lugar. Sem a ganhar posições a cada etapa que passa, já estão às portas do top 10, no 11º lugar.

Miguel Barbosa/Pedro Velosa (Toyota Hilux Overdrive) tiveram um começo de prova complicado, com problemas mecânicos logo no primeiro dia, ao ficarem sem tração às quatro rodas, e depois disso os dias seguintes foram complicados, devido a estarem inseridos na ‘caravana dos lentos’, que não lhes permitiu recuperar tanto quanto a sua velocidade permitiria. Hoje tiveram dois furos, foram apenas 52º e estão agora no 37º lugar da geral, caindo uma posição face ao dia de ontem.

Depois de ontem terem terminado o dia na nona posição, hoje um 27º lugar na etapa atirou Mário Franco/Rui Franco (Yamaha/Francosport) para a 11º posição. Contudo, já provaram que podem continuar a subir posições. Vamos a ver como corre a segunda semana de prova.

Nos SSV T4, Luís Portela Morais/David Megre (Can-Am/Bp Ultimate SSV Team) começaram bem o Dakar, com um nono lugar, chegaram a cair para o 14º lugar da geral, mas voltaram a recuperar e já são novamente nonos classificados e com tendência para melhorar ainda mais. .

Rui Oliveira/Fausto Mota (Can-Am/CRN Competition Team) estão a fazer uma prova regular, e depois de já terem estado no top 20, em 18º, são agora 21º.

José Martins/Belivier/Gimbre, são 31º da geral, começaram a prova no 37º.

Por fim, no Dakar Classic, João de Almeida/João Sousa (Ssangyong da TH-Trucks) são 111º classificados.