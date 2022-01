Dakar, portugueses: Só uma dupla não terminou, melhor resultado 7º de Luís Portela Morais | AutoSport

Terminado que está mais um Dakar, o melhor resultado do ‘nosso’ contingente pertence a Luís Portela Morais e David Megre (Can-Am/Bp Ultimate SSV Team), que terminaram no sétimo lugar da geral do SSV T4. Um grande prestação da dupla lusa na sua estreia no Dakar em SSV.

Vaidotas Zala/Paulo Fiúza (Mini All4 Racing) bem tentaram chegar ao top 10, mas ficaram-se pela 11ª posição. Começaram o Dakar na 15ª posição, chegaram na etapa 6 ao 11º lugar, caíram uma posição na nona, recuperaram no dia seguinte, mas já não conseguiram chegar mais longe.

Mário Franco/Rui Franco (Yamaha ZX 1000R), terminaram o Dakar na 13ª posição. Na etapa 10 tiveram problemas com um triângulo da suspensão da frente direita do seu Yamaha, fizeram a etapa quase toda tração atrás, pois o diferencial da frente partiu e ainda atascaram duas vezes. Eram 10º da geral, posição a que tinham chegado na etapa 7, mas caíram para o 16º lugar. Ainda recuperaram três posições até final. Uma boa prova, com as condicionantes normais deste evento.

Rui Oliveira/Fausto Mota (Can-Am/CRN Competition Team) fizeram uma prova regular, e terminaram no 16º da geral.

José Martins/Belivier/Gimbre, finalizaram o Dakar no 28º da geral, depois da terem iniciado no 37º. Por fim, no Dakar Classic, João de Almeida/João Sousa (Ssangyong da TH-Trucks) foram 80º classificados.

Todos os portugueses com exceção de Filipe Palmeiro, terminaram a prova.