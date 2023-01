Dakar/Portugueses: Prova difícil para a maioria, mas há dois top 10 | AutoSport

A prestação portuguesa no Dakar está a ser marcada por muitos contratempos e embora todos saibamos que o mais fácil é existirem problemas, porque ninguém escapa incólume a duas semanas de Dakar, a verdade é que passaram apenas três dias e dos 15 homens das quatro rodas, T1, T3, T4 e T5, só dois estão no Top 10, Bruno Oliveira (Bra)/Pedro Bianchi Prata (BRP South Racing Can-Am) eram oitavos na Etapa 3, e Cristiano Batista/Fausto Mota (BRP South Racing Can-Am), nonos.

Até ao top 20 está Hélder Rodrigues/Gonçalo Reis (BRP South Racing Can-Am), em 17º, até ao top 30, 328 Ricardo Porém/Augusto Sanz (Yamaha X-Raid Supported Team), em 25º, bem como os homens dos camiões embora neste caso andem lá como missão principal, ajudar quem precisa e não competir.

Até ao top 40 estão Gintas Petrus/José Marques (Optimus Petrus Racing), no 34º, o que é uma classificação normal, mas daí para a frente estão todos os outros e os problemas foram muitos, inclusive para Hélder Rodrigues que está no top 20 duma competição com 45 concorrentes.

Nunca se trata de esperar melhor, porque há muito sabemos como é o Dakar, mas o azar bateu forte à porta dos portugueses.

O calvário de Vaidotas Zala/Paulo Fiúza (Prodrive Teltonika Racing) começou logo no prólogo, com o 153º lugar, as coisas correram de forma normal na etapa 1, ficaram em 10º da geral, mas na etapa 2, ficaram sem rodas sobressalentes e perderam imensas horas à espera de rodas.

Gintas Petrus/José Marques (Optimus Petrus Racing) estão a fazer uma prova de recuperação, depois de um prólogo no 88º lugar, começaram em 51º da geral na etapa 1, subiram para o 34º lugar na difícil etapa 3 e mantiveram o 34º lugar na terceira.

Nos T3/SSV3, Saleh Alsaif/João Pedro Ré (Can Am X3/Black Horse Team) eram os melhores ao cabo de três tiradas. Começaram com um 15º lugar, mas tiveram problemas na difícil etapa 2 e caíram para o 50º lugar, subindo uma posição, para 49º na etapa 3.

Hélder Rodrigues/Gonçalo Reis (BRP South Racing Can-Am) começaram bem, no top 10, mas na etapa 2 perderam muito tempo depois de dois furos, tiveram que abrandar porque não tinham mais rodas sobressalentes, mas a 130km do final partiram uma barra estabilizadora e com isso perderam ainda mais tempo. Na etapa 3 ainda foram a tempo de recuperar de 21º para 17º.

no primeiro dia tudo correu bem para Ricardo Porém/Augusto Sanz (Yamaha X-Raid Supported Team) e João Ferreira/Filipe Palmeiro (Yamaha X-Raid Supported Team), respetivamente 11º e 6º da geral, mas na segunda etapa, tudo se complicou. Porém caiu para 30º e Ferreira para 32º. Seis furos, leu bem, seis furos para Ricardo Porém, enquanto João Ferreira ficou sem tração dianteira e foi impossível de continuar sem ajuda. Na etapa 3 Ricardo Porém/Augusto Sanz (Yamaha X-Raid Supported Team)

foi sexto na etapa e subiu para 25º da geral. João Ferreira voltou a ter problemas, logo no início da especial, e teve de prosseguir em ligação para o Bivouac.

Nos T4, Bruno Oliveira (Bra)/Pedro Bianchi Prata (BRP South Racing Can-Am) começaram em nono, caíram para 11º na etapa 2, mas recuperaram para o 8º lugar na etapa 3, uma prestação muito positiva do jovem brasileiro, que tem um veterano português ao lado que está a fazer um trabalho fantástico.

Paulo Oliveira (Moc)/Miguel Alberty (Can-Am Mozambique 2023) estão a fazer um bom Dakar, são 34º, tendo recuperado a partir da 41ª posição. Ricardo Suarez (Esp)/David Megre (Can-Am Scuderia Ramilo) começaram no top 20, mas daí tem sido sempre a cair, 24º na etapa 1, 44º no final da 3ª.

Cristiano Batista/Fausto Mota (BRP South Racing Can-Am) começaram muito bem e apesar de algumas dificuldades na etapa 1, recuperara muito na segunda e na terceira e são nonos da geral dos T4.

Nos Camiões pouco há a dizer. Com tantos problemas alheios, a sua missão é ajudar, ainda assim, tem sido possível manter um bom ritmo. Dave Ingels/Johannes Schotanus/Joao Dias (X-Raid Yamaha Supported Team) começaram em 27º, são 24º, José Martins/Jeremie Gimbre/Eric Simonin (Iveco Team Boucou) foram 28º no 1º dia e subiram entretanto para 25º e por fim Armando Loureiro/Sebastien Fargeas/Luc Fertin (Man Team Boucou) começaram em 37º, cairam para a 45ª posição e daí para a 51ª.