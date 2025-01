Dakar: portugueses começam bem, 2 segundos lugares e o 5º da geral de João Ferreira

Foi bom, em termos globais, o arranque da participação lusa no Dakar 2025. Dois segundos lugares, no T3 e nos Camiões, quinto lugar de João Ferreira nos Ultimate e à geral e por fim, seis top 10 à geral ou das classes, no total.

Joao Ferreira/Filipe Palmeiro, no Mini Jcw Rally 3.0d da X-Raid Mini JCW Team foram quintos da geral e da Ultimate, Gonçalo Guerreiro/Cadu Sachs (Taurus T3 Max) da Red Bull Jr Team USA terminaram o prólogo em segundo, Ricardo Porém/Nuno Sousa (MMP Rally Raid MMP) foram nonos da classe Challenger, Luis Portela Morais/David Megre Grallyteam OT3 (G Rally Team) terminaram logo a seguir, foram 10º, Rui Carneiro/Ola Floene (Grallyteam OT3 G Rally Team), 14º, Pedro Gonçalves/Hugo Magalhães (X-Raid YXZ 1000R) da Franco Sport, 30º, Maria Gameiro/José Marques (X-Raid X-Raid 1000R Turbo) da X-Raid Team, 32º, Mário Franco/Rui Franco (X-Raid YXZ 1000R) da Francosport foram os azarados do dia, foram 52º de perrderam 45 minutos que não contam para a classificação geral uma vez que se trata apenas do prólogo, João Monteiro/Nuno Morais (BRP Can-Am Maverick R) da South Racing Can-Am foram sextos dos SSV/T4, Alexandre Pinto/Bernardo Oliveira (BRP Can-Am Maverick XRS Turbo RR) da Old Friends Rally Team, 11 da mesma classe, João Dias/Gonçalo Reis (BRP Can-Am Maverick XRS Turbo RR) da Santag Racing, 12 dos SSV/T4, Carlos Vento/Jorge Brandão (BRP Can-Am Maverick XRS Turbo RR) da Old Friends Rally Team foram 18 ainda e sempre dos SSV/T4 e por fim, Enrico Gaspari/Fausto Mota (Polaris RZR Pro R) foram 20º da mesma categoria. Nos Camiões, outro brilharete, com Vaidotas Zala/Max Van Grol/Paulo Fiuza (Iveco Powerstar) da Skuba Team De Rooy FPT a serem segundos da Classe.